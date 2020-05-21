المسماري: أردوغان يخطط لغزو ليبيا

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، إن الحكومة التركية تواصل نقل المئات من المدرعات الحديثة والآليات إلى ليبيا لمساندة قوات حكومة الوفاق، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي.

وقال المسماري، إن عدد الأتراك الموجودين في ليبيا بلغ نحو 1500 عنصر، ويتم التجهيز لنقل 2500 عنصر آخرين لنقلهم للأراضي الليبية، كما أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، مما يهدد أمن أوروبا والملاحة في البحر المتوسط.

وأضاف، “أردوغان يمارس البلطجة على أوروبا ويبتزها بالهجرة غير الشرعية”.

وأفاد المسماري، أن “الإخوان المدعومين من الرئيس التركي يعملوا على زعزعة الاستقرار والتخريب في البلاد، وتركيا تورد العتاد العسكري التركي من ميناء إزمير”، لافتا إلى أن “تركيا نقلت تقريبا 17 ألفا من الشباب السوري المغرر بهم أو من الجماعات المتطرفة للأراضي اللبيبة”.

وقال المساري، إن خلال الأسبوع الماضي فقط تم تسيير 34 رحلة جوية ما بين اسطنبول من ناحية وطرابلس ومصراتة من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي تمكن من اعتقال العديد من المرتزقة السوريين في طرابلس.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن “سيادة وحرية وطننا في خطر ويجب علينا القتال”.

وأضاف المسماري، أن التدخل التركي في الشؤون الليبية ودعمها للتكفيرين والميليشيات منذ 2014 وحتى اليوم أفشل كل محاولات الوصول لحل سلمي سياسي للأزمة الليبية.

وحول الهدنة التي اقترحتها القيادة العامة للقوات المسلحة، قال المسماري إن “الطرف الآخر رفض الهدنة الإنسانية التي تم عرضها خلال رمضان”، وواصل هجماته.

ورفض المسماري، الاتهامات الموجهة للقوات المسلحة باستهداف مرافق صحية في طرابلس. وقال، “نحن نقاتل ضد الإرهاب، ومن أجل السلام والأمان، وحماية بلادنا من الانهيار بعد التدخل التركي”.

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