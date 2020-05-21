نائب تونسي: مكالمة السراج والغنوشي إقحام للبرلمان في سياسة المحاور الإخوانية

قال الأمين العام لحركة الشعب والنائب في البرلمان التونسي زهير المغزاوي، إن المكالمة التي جرت بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس البرلمان التونسي رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، تندرج في مسألة إقحام البرلمان في سياسة المحاور الإخوانية من قبل الغنوشي.

وأضاف المغزاوي في تصريح صحفي أمس أن الموضوع الليبي موضوع خلافي، وأن الموقف الرسمي عبر عنه رئيس الجمهورية التونسية حيث أكد أنه لا للاقتتال ولا للتدخل الخارجي في ليبيا ونعم للحوار بين مختلف الأطراف الليبية.

وأفاد النائب التونسي بأن الغنوشي يقوم بأمور ليست من اختصاصه ويحاول منذ فترة تجاوز دوره المنصوص عليه في النظام الداخلي للبرلمان، وأن يحاذي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك استياء كبيرا في صفوف عدد من الكتل البرلمانية من تصرفاته واستعماله رئاسة البرلمان لممارسة أجنداته الإخوانية.

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