أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمرتض، الخميس، أن اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية، طالبت بفتح تحقيق حيال نشر معلومات تخص أحد المصابين بفيروس كورونا بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فى تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اللجنة اعتبرت ما حدث مع المواطنة النيجيرية شكران عبدالسلام عملا غير أخلاقيا، مشددة على العاملين بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالمرضى.

The post لجنة السلامة الحيوية والأخلاقيات تطالب بالتحقيق فى نشر معلومات عن مصابه بكورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24