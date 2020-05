أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا بسبها، اليوم الخميس،

عن وفاة حالة اشتباه بفيروس كورونا لشاب يبلغ من العمر 25 عاما.

وأوضحت اللجنة، في تسجيل مصور، أنها في انتظار نتيجة تحليل

العينة للتأكد من إصابة الحالة المتوفاة بكورونا من عدمها، مشيرة إلى أن الحالة لها

تاريخ مرضي سابق، وتم تحويلها من مستشفى أوباري لمركز سبها الطبي.

The post سبها: وفاة شاب مشتبه إصابته بكورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24