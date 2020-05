أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الخميس، أن الطقس سيكون معتدلا على أغلب مناطق شمال ليبيا مع استمرار تراوح درجات الحرارة ما بين (25 -30) درجة مئوية، بينما تبقى مرتفعة نسبيا على أغلب مناطق الجنوب حيت تتراوح ما بين (35 -40) درجة مئوية وتصل إلى (43) درجة مئوية على أقصى مناطق الجنوب الشرقي.

وأوضح المركز، أنه من المتوقع أن تتكاثر السُحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة اعتبارا من غدا الجمعة على بعض مناطق الجنوب الغربي خاصة على (الجفرة – الحمادة -سبها -غات) وتشمل الخليج (البريقة -رأس لانوف -إجدابيا) وتمتد إلى مرتفعات الجبل الأخضر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس على أغلب مناطق ليبيا خلال أيام عيد الفطر المبارك طقسا ربيعيا معتدلاً، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين (23 -28) درجة مئوية على مناطق الشمال (من راس اجدير حتى طبرق وتشمل مناطق الدواخل والمرتفعات الجبلية) و تسجل درجات الحرارة ما بين (26 -32) درجة مئوية على مناطق الوسط (غدامس – الحمادة – هون – مرادة – جالو – الجغبوب)، وتتراوح الحرارة ما بين (33 -37) درجة مئوية على مناطق أقصى الجنوب (غات – سبها – اوباري – مرزق – القطرون – الكفرة – السرير – تازربو).

The post الأرصاد :طقس ربيعي خلال أيام العيد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24