حكومة الوفاق تبحث مع السفير الإيطالي هذه الموضوعات

التقى أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق طاهر عامر، اليوم الخميس سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، لبحث أوجه التعاون مع المؤسسات الإيطالية ذات العلاقة، ولدعم البرنامج الاستشرافي للديوان الخاص بإصلاح السياسات العامة، والمؤسسات الإدارية والتنفيذية وإرساء النظام الإداري في ليبيا لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الأمين العام استعرض خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء دور ديوان مجلس الوزراء في برنامج السياسات العامة لحكومة الوفاق، وطبيعة عمل الديوان والمؤسسات التابعة له، و البرنامج الإستشرافي لإصلاح السياسات العامة، استعداداً لما ستفرضه المتغيرات الدولية لما بعد جائحة كورونا والاستفادة من خبرة البلدين في هذا البرنامج.

وأشاد السفير بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الوفاق في مكافحتها لجائحة كورونا، وبموقفها الداعم لبلاده في مواجهة الجائحة بإيفاد فريق طبي متخصص لمساعدة ايطاليا في مكافحة الفيروس.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عديد المجالات، والعمل على تفعيل الاتفاقيات السابقة، واعتماد برنامج الزيارات المتبادلة بين ديوان مجلس الوزراء والمؤسسات الموازية في إيطاليا للاستفادة خبرتها في هذا المجال.