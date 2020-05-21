داخلية الوفاق تعلن تطورات اختطاف فتاة من منزلها بالكريمية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تكليف الأجهزة الأمنية بجمع معلومات والتحري في واقعة اختطاف الفتاة وصال عبد الحفيظ محمد عبد الهادي من منزلها بمنطقة الكريمية.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها أنه تم تكليف مركز شرطة الكريمية وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة بالتعاون مع جهاز المباحث الجنائية ومكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة لجمع المعلومات والتحري لحين العثور على الفتاة وإعادتها لأهلها وضبط الجناة الذين قاموا خلال اليوميين الماضيين باقتحام منزل المواطن عبد الحفيظ محمد عبد الهادي بمنطقة الكريمية وسرقة مبلغ مالي واختطاف ابنته البالغة من العمر 27 سنة.