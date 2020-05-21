«مكافحة الأمراض»: الإصابتان الجديدتان بكورونا قادمتان من تونس وتركيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن أن الحالتين الجديدتين التي تم تسجيلهما في البلاد بفيروس كورونا لعائدين من الخارج أحدهما قادم من تركيا، والآخر من تونس.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم، أنه تم الكشف عليهما من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز، لافتًا إلى أن فرق الرصد تقوم بتتبع الحالات المخالطة وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح المركز، أن النتائج لا تشمل عينات الترصد النشط ببلديات سوق الجمعة، وعين زارة، وأبو سليم.

وأعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا بسبها، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن وفاة حالة اشتباه بالفيروس الوبائي لشاب يبلغ من العمر 25 عاما.

وأوضحت اللجنة، أنها في انتظار نتيجة تحليل العينة للتأكد من إصابة الحالة المتوفاة بكورونا من عدمها.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه، رقم 74، استلامه اليوم الخميس، 326 عينة تحليل موزعة كالتالي (من المختبر المرجعي لصحة المجتمع عدد (134) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني بمصراته عدد (67) عينة، و مختبر مركز بنغازي الطبي (30) عينة، ومختبر مستشفى الكويفية (89 ) عينة، ومختبر مستشفى طرابلس الجامعي (5 ) عينات).

وقال المركز الوطني، في بيانه، إنه تبين من نتائج التحاليل، سلبية 324 عينة، وعدد (2) عينة موجبة لمواطنين عائدين من السفر.

يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في ليبيا، بلغ حتى اليوم الخميس 71 حالة، بينها 31 حالة إصابة تتلقى الرعاية الطبية في مراكز الحجر الصحي، و35 شخصا تعافوا من المرض، و3 حالات وفاة نتيجة الفيروس.