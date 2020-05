أكد رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة كورونا بطبرق، اليوم الخميس، أن أكثر من 70% من المحجورين صحيا في فنادق طبرق ليسوا من المدينة .

