إصابات كورونا في ليبيا تتجاوز السبعين إصابة بعد تسجيل حالتين جديدتين

أخبار ليبيا24

تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا السبعين إصابة، وذلك بعد إعلان المركز الوطني اليوم الخميس تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بالفيروس.

وأفاد المركز، أن الحالتين الجديدتين المصابتين بفيروس كورونا المستجد هما من ضمن العائدين من السفر أحدهما قادم من تركيا، والآخر قادم من تونس، مشيرًا إلى أن الكشف عليهما تم من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وذكر المركز، أن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تقوم بتتبع الحالات المخالطة وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز، أن النتائج لا تشمل عينات الترصد النشط ببلديات سوق الجمعة وعين زارة وأبو سليم.

ووصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 71 حالة بينها 33 حالة نشطة و35 حالة شفاء و3 حالات وفاة.

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