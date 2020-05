أكد رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة كورونا بطبرق، الخميس ،

أن هناك دفعات أخرى ستدخل البلاد خلال الأيام

المقبلة، بناءا على بلاغات اللجنة العليا

لمجابهة كورونا .

