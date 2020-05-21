أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توزيع مساعدات على أكثر من 1300 شخص في يوم واحد في مدينة تاجوراء.

وبينت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه على الرغم من درجة الحرارة المرتفعة والتحديات التي واجهت فريق المفوضية خلال توزيع المساعدات وإدارة التجمع الكبير من الناس، مع احترام المسافات الاجتماعية الملزم اتباعها كخطوات احترازية ضد فيروس كورونا تلقى 1312 شخصاً سلال الطعام التي تشتد الحاجة إليها ومستلزمات النظافة الشخصية والأحواض البلاستيكية وأوعية المياه موضحة أنه من بين المستفيدين عائلات ليبية نازحة ولاجئين ومهاجرين قاطنين بمنطقة تاجوراء.