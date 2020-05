أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس، وصول شحنة جديدة من الصدقات قادمة من تركيا إلى مطار مصراته الدولي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الصدقات وصلت أمس الأربعاء، وتشمل عددا من المستلزمات الطبيّة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وهي عبارة عن بدل عزل واقية ووأقنعة وجه ذات استعمال واحد وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

The post تركيا تتصدق على الوفاق بشحنة مسلتلزمات طبية لمواجهة كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24