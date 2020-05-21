الوطنية لحقوق الإنسان تطالب داخلية الوفاق بكشف مصير وصال عبدالحفيظ

اعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ قلقها بخصوص الأنباء المتواترة عن خطف المواطنة الشابة وصال عبدالحفيظ البالغة من العمر 27 عاما من منزل أسرتها في منطقة الكريمية وهي منطقة خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني.

وبحسب بيان صادر اليوم الخميس عن المنظمة فان التقارير تفيد بأن أربع رجال مسلحين هاجموا المنزل يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا ، وقاموا بسرقة بعض الأموال واقتياد الشابة إلى مكان مجهول.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني و الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لارجاع الشابة المختطفة وصال إلى أسرتها و ملاحقة الجناة ومحاسبتهم وتعزيز الأمن في المناطق النائية عن وسط المدنية وحماية النساء والفتيات بشكل خاص.