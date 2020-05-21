أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، بوقوع قصف بالمدفعية الثقيلة على منطقة بئر توتة.
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أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، بوقوع قصف بالمدفعية الثقيلة على منطقة بئر توتة.
The post قصف بالمدفعية الثقيلة على منطقة بئر توتة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
يجب علي الجيش والمواليين للجيش التيقن بأن النصر قادم وما النصر إلا صبر ساعه تركيا ظالمه ومعتديه والله أقوي وأكبر منها
فالله قال بسم الله الرحمن الرحيم أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
لا فرق بين مواطن متخاذل ومليشياوي ارهابي علي تركيا عابي وعلي الجيش قصف الكل وذنب المواطن انه ركن للذين ظلموا وامدهم بأي نوع من المدد فالمواطن الذي ليس له مصلحه في البقاء جنب مواقع المليشيات بالتكيد سيغادر والذي لا يغادر معني ذلك انه معهم ومؤيد لهم ويجب ان يصيبه ما يصيبهم
بالتأكيد سيغادر
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