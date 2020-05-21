الملحق الأكاديمي بصربيا يتابع أوضاع الطلاب الليبيين
بوابة افريقيا-متابعات |
21 May, 2020
قام الملحق الأكاديمي لليبيا بدولة صربيا محمد عمر بن غلبون بعقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الجامعات بدولة صربيا للوقوف على مشاكل الطلبة والعراقيل التي تواجههم ومعرفة الخطط المتبعة لاستكمال العام الدراسي، خصوصا بعد التوقف لمدة شهرين بسبب جائحة كورونا ومصير الطلاب لهذا العام وأيضا إمكانية تذليل كافة الصعوبات التي تعترض مسيرة العملية التعليمية لهم.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الاجتماع الأول عقد اليوم الخميس مع رئيس جامعة السينقدينوم والمراقب المالي للملحقية والمشرف المالي للجامعة للوقوف على جميع المختنقات التي تواجه الطلبة وجرى حلحلتها والإتفاق على عقد اجتماعات دورية بالخصوص.
ودعا رئيس الجامعة الملحق الأكاديمي لحضور جميع مناقشات التخرج لطلبة الماجستير والدكتوراة.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك