قام الملحق الأكاديمي لليبيا بدولة صربيا محمد عمر بن غلبون بعقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الجامعات بدولة صربيا للوقوف على مشاكل الطلبة والعراقيل التي تواجههم ومعرفة الخطط المتبعة لاستكمال العام الدراسي، خصوصا بعد التوقف لمدة شهرين بسبب جائحة كورونا ومصير الطلاب لهذا العام وأيضا إمكانية تذليل كافة الصعوبات التي تعترض مسيرة العملية التعليمية لهم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الاجتماع الأول عقد اليوم الخميس مع رئيس جامعة السينقدينوم والمراقب المالي للملحقية والمشرف المالي للجامعة للوقوف على جميع المختنقات التي تواجه الطلبة وجرى حلحلتها والإتفاق على عقد اجتماعات دورية بالخصوص.

ودعا رئيس الجامعة الملحق الأكاديمي لحضور جميع مناقشات التخرج لطلبة الماجستير والدكتوراة.