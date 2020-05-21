موجهًا الشكر لأردوغان .. برقيق: لا تنكروا الجميل يا رجال فبراير وتنسبوا الجهود لغير أهلها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدد عضو المجلس البلدي نالوت، والقيادي بميليشيا مايسمي ثوار طرابلس، عاطف برقيق، على ضرورة أن ينسب الفضل لأصحابه، مُطالبا بتوجيه الشكر للرئيس التركي، رجب أردوغان، بعد تحقيق التقدمات الأخيرة حول طرابلس.

برقيق احتفى، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بسيطرة قوات حكومة الوفاق والمدعومة بالمرتزقة السوريين والطيران التركي على قاعدة “الوطية” الجوية، موجهًا الشكر للبحرية التركية.

وقال “لا تنكروا الجميل يا رجال فبراير وتنسبوا الجهود لغير أهلها، مع احترامنا للعقيد محمد قنونو، شكرًا جمهورية تركيا، شكرًا للبحرية التركية وقوتها، شكرًا كل الشكر لرئيس الجمهورية التركية رجب أردوغان، لا يشكر الله من لا يشكر الناس”.

وحول الدول الداعمة لحفتر، قال “كان التحالف متعدد الجنسيات الذي دعم حفتر بالأسلحة المتطورة والمنظومات الدفاعية الحديثة والمدرعات الجديدة، والطائرات المسيره الدقيقة، يقصفنًا يوميًا ودمر أكثر دفاعاتنا وكنا ندفن أعز أحبابنا وخيرة شبابنا دون مقبل إلا الموت لأجل التباين الواضح بالعتاد والذخيرة ونوعية الأسلحة، ولم يكن لنا إلا سلاح قديم وروحنا القتالية للدفاع عن طرابلس”.

وأضاف “حتى هدى الله الحكومة بعد أن ضاقت السبل بأهل العاصمة ولم يعد لنا خيار إلا التحالف مع الجمهورية التركية باتفاقية أمنيه معلومة البنود؛ فعادت موازين القوة تظهر رغم التأخر في البداية”.

واستدرك بقوله “لكن أظهرت الأيام أن قوة الطرف الآخر كانت فوق تصورنا، وقد رأيتم بأعينكم عدد المنظمات الدفاعية التي دمرت، والعدد الكبير لطائراتهم المسيرة التي أسقطت، فضلا عن الجنود الذين تجمعوا من كل قارات العالم”.

وأبدى رغبته في توقيع حكومة الوفاق اتفاقية أمنية مع دولة الجزائر على غرار مذكرة التفاهم بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس تركيا، رجب أردوغان والتي وقعت في 27 نوفمبر 2019م، قائلا ” في انتظار الاتفاقية الثانية مع الجزائر الحبيب لإسكات المرجفين وإنهاء أحلامهم بالسطيرة على ليبيا”.

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