داخلية الوفاق: حجز المركبات الآلية المخالفة لحظر التجول

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه يبتم حجز المركبات الآلية المخالفة لحظر التجول خلال فترة العيد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الداخلية اليوم الخميس برئاسة رئيس الغرفة عميد محمد المداغي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وبحضور كافة أعضاء الغرفة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بطرابلس مناقشة الخطة الأمنية الموضوعة خلال عطلة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية المتخذة بناء على قرار المجلس الرئاسي بفرض حظر كلي على مدى 24 ساعة طيلة أيام عطلة العيد.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إصدار التعليمات لكافة الأجهزة الأمنية بضرورة تنفيذ كافة التوجيهات بشأن التعامل مع المخالفين لحظر التجول الكلي خلال عطلة العيد وبأنه سيتم حجز المركبات الآلية المخالفة للحظر وأن هذا الإجراء يأتي لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.