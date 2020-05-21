أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسليم بطاقات مدفوعة مسبقا لعدد 140 أسرة ليبية نازحة في العاصمة طرابلس.

وقالت المفوضية في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” إنها قامت بالتعاون مع وكالة اللاجئين وشريكها المجلس الدانمركي، بتسليم بطاقات مدفوعة مسبقا إلى 140 أسرة ليبية نازحة في توزيع لمدة يومين بالعاصمة طرابلس موضحة أن البطاقات تتيح الدفع مباشرة في أكثر من 2,000 نقطة بيع في طرابلس، وبالتالي، التحايل على أزمة السيولة الحادة التي تمر بها البلاد.