عماري زايد: حفتر انتهى وأيدينا ممدوة لبناء ليبيا الحديثة

قال محمد عماري زايد، وزير التعليم المكلف في «حكومة السراج»، القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب، إن حفتر- في إشارة إلى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر- انتهى وأيدينا ممدودة لأهالي ترهونة وبرقة لبناء ليبيا الحديثة، على حد زعمه.

وأضاف عماري زايد في بيان مقتضب له، اليوم الخميس، أنه يبارك اقتحام الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق والمرتزقة السوريون مدينة الأصابعة.

وتابع:” نبارك للشعب الليبي عودة الأصابعة إلى حضن الوطن”، زاعما أن الإصرار موجود لتحرير كل المدن اللييية وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الليبي”.

ووجه عماري زايد، رسالة إلى أهالي ترهونة وبرقة، قائلاً:” مجرم الحرب حفتر انتهى، وسينال جزاءه العادل قريبًا، وأيدينا ممدودة لكم وباب الوطن مفتوح على مصراعيه لبناء ليبيا الحديثة”.

وكانت قبائل الأصابعة، قد أعلنت أمس الأربعاء، إدانتها واستنكارها ورفضها لأي تدخل تركي في ليبيا، لاسيما بعد سيطرة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية.

وأكدت القبائل في بيان مرئي بها، أنها سوف تكون قنابل موقوتة تحرق كل من يحاول المساس بشرف الوطن مهما كان جبروته وقوته.