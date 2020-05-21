دعا السياسي الليبي سعيد رشوان إلى تشكيل جبهة وطنيه واسعة بعيدا عن الاصطفاف الايدلوجي والجهوي حتي تتحرر وتتوحد ليبيا ليستطيع الشعب التعبير عن إرادته السياسية بشكل كامل وواضح.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” لدينا موقف ثابت من المجموعات التي تسيطر على طرابلس لأكثر من تسع سنوات تعبث فيها فساداً بكل اتجاهاتهم السياسية والدينية المتطرفة وعصابات الجريمة المنظمة التي أفسدت ودمرت الاستقرار الأمني والاجتماعي والمعيشي للمواطن مضيفا أن جميعها تدار من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أنه لا يمكن القبول بالمجموعات التي تسيطر على طرابلس أو التعايش معها إلإ إذا تخلت عن العبث والفساد الذي تمارسه وألقت سلاحها وتخلت عن خطاب الكراهية الذي دمر البلاد مشددا على أن هذه الجماعات تمارس التقيه وإيهام الناس بالدفاع عن الدولة المدنية التي دمروها وداسوا عليها وجلعوا منها فزاعة .

وتابع رشوان أن الجيش مهمته أمنيه قانونيه شرعيه لها علاقة بنزع السلاح وحماية الوطن وحدوده وممتلكاته وله الحق في استخدام كل العمليات العسكرية والأمنية اللازمة لتحقيقها بعيداً عن الصراع السياسي والاجتماعي مشددا على أنه يجب أن يأخذ كل احترامه الذي يتناسب مع حجم واجبه الوطني دون خلط أوراق وفتن وإلصاق التهم المزيفة بالجيش التي ما انزل الله بها من سلطان.

وخنم رشوان بالقول لا يكمن الخروج من هذه الحالة إلا بتشكيل جبهة وطنيه واسعة بعيدا عن الاصطفاف الايدولوجي والجهوي حتي يتحرر ويتوحد الوطن وقتها يستطيع الشعب التعبير عن إرادته السياسية بشكل كامل و واضح .