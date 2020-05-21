“الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا” يطالب بتفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك لمواجهة التدخل التركي

دعا المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك لمواجهة التدخل التركي في ليبيا، لاسيما بعد سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق، على قاعدة الوطية الجوية، بدعم تركي.

وذكر المجلس في بيان له، اليوم الخميس، أنه يرفع النداء العاشر، لكل الحكومات والشعوب العربية والإسلامية ولجامعة الدول العربية، ومجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد التدخل التركي في شؤون ليبيا الداخلية، وحمايتها واحترام إرادة شعبها.

وطالب المجلس الأعلى لقبائل ليبيا، بالإسراع في تدارك الموقف الميداني الخطير، بتفعيل الاتفاقية الموقعة بشأن الدفاع العربي المشترك، ووقف اجتياح الاستعمار التركي للأراضي الليبية .