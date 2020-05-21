النجار: برنامج الترصد النشط في عين زاره يستهدف 700 عينة

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار بدء برنامج الترصد النشط داخل بلدية عين زارة الذي يستهدف 700 عينة ضمن برنامج المسح الوبائي المجتمعي

وأوضح النجار في تسجيل مصور أن برنامج المسح الوبائي المجتمعي بدأ ببلدية بوسليم ثن سوق الجمعة ثم تاجوراء.

وأشار النجار إلى أن برنامج الترصد ببلدية عين زارة تستهدف مراكز إيواء النازحين بالبلدية والبالغ عددها ثلاثة مراكز ثم المحلات في مختلف المناطق مشيرا إلى أن هذا المسح يمكن السلطات من معرفة حجم انتشار المرض في البلاد واتخاذ الإجراءات المناسبة من تشديد الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها