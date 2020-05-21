المركزي يعلن تنفيذ طلبات فتح الاعتمادات المستندية لـ311 شركة خلال أسبوع

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الخميس، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي نفذتها فروع المصارف لنحو 311 شركة خلال أسبوع، كان من بينها ثلاث اعتمادات للشركة العامة للكهرباء قيمتها 3.58 مليون يورو .

وتعمل معظم الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها في مجال استيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ومنتجات الألبان ومشتقاتها، إلى جانب أخرى متخصصة في استيراد الأدوية والمعدات الطبية ومواد التنظيف.

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وقال المصرف المركزي في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك أن الشركات التي حصلت على الاعتمادات أبدت موافقتها على نشر التفاصيل الخاصة بتلك الاعتمادات «إيماءً إلى الفقرة رقم (16) من المنشور المذكور، والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات».

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وقال المصرف المركزي إن فتح الاعتمادات يأتي «استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2020) المؤرّخ في 8 أبريل الجاري بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة».

كان المصرف المركزي سمح للمصارف في 20 أبريل الماضي بالاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية خلال فترة حظر التجول التي أعلنها المجلس الرئاسي.

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