الزادمة يستجيب لنداءات قوات الشعب المسلح ويؤكد: صامدون ولن ننسحب

استجاب آمر الكتيبة 128 مشاة حسن معتوق الزادمة، للنداءات التي أطلقتها قوات الشعب المسلح وأبناء القبائل، بشأن الصمود في محاور القتال وعدم الانسحاب ورفض الإملاءات الخارجية، وعدم التضحية بدماء الشهداء.

وأكد الزادمة، في مقطع مرئي، أن القوات لن تنسحب من محاور القتال، وستظل صامدة في تمركزاتها، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد أنباء سارة عن العمليات العسكرية في جميع محاور القتال، وستحقق انتصارات كبيرة ضد قوات الوفاق المدعومة من تركيا، رافضا التفريط في دماء الشهداء الذين صحوا بدمائهم من أجل الوطن.

هذا ويذكر أن قوات الشعب المسلح وأبناء القبائل، أكدت في بيان لها، أمس، الأربعاء، أنهم هم من يقررون متى يتوقف القتال أو يستمر، لأنهم ليسوا مرتزقة أو عملاء ولا يسيرون بأمر المخابرت من الخارج ولا يعقدون الصفقات السياسية على حساب البلاد والشعب.

وأكد البيان أن القادة الفعليين والحقيقيين لمعركة الوطن هم الذين يتواجدون في الميدان وليس من يعيشون حياة الملذات والترف ويقطنون على بعد آلاف الكيلومترات عن جبهات القتال، ويعقدون الصفقات التجارية والسياسية ويتاجرون بدماء البسطاء بعيدا عن معركة الوطن الواجبة بحسب تعبير البيان.

