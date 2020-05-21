داخلية الوفاق تبحث إجراءات مجابهة كورونا

عقد اليوم الخميس اجتماع ضم معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية ورؤساء المكاتب والفروع التابعة للإدارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن مجابهة خطر تفشي فايروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بحفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة ومناقشة الخطة الأمنية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والإجراءات المتخذة للوقاية من هذا الفيروس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز دور منتسبي الدعم المركزي في تنفيذ مهامهم واختصاصاتهم بالشكل المطلوب، والتطرق لبعض الضوابط لمعالجة أوجه التقصير في العمل من أجل تلافيها، خصوصا فيما يتعلق ببعض التجاوزات من قبل المواطنين والتجار ممن لوحظ بشأنهم عدم التزامهم بتنفيذ قرار غلق محالهم وبالتالي مخالفتهم لقرار حظر التجول.

وأكد معاون مدير الإدارة للشؤون الأمنية بأنه يطلب من كافة مكونات الإدارة أن تتحمل مسؤولياتها الملقاة على عاتقها وأن يؤدي كافة منتسبيها دورهم بشكل تعاوني وبجهد جماعي منظم، مؤكدا أن المواطن يجب أن يحظى بالاحترام الكامل من منتسبي الادارة، ويتم التعامل مع أي مواطن مخالف أو متجاوز للقانون بموجب القوانين واللوائح والتعليمات المنصوص عليها.