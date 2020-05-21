مجلس وزراء الحكومة الليبية يُحدد موعد عطلة عيد الفطر لهذا العام بتحديد ثلاثة أيام

بنغازي 21 مايو 2020 (وال)- أعلن مجلس وزراء الحكومة الليبية، عن موعد عطلة عيد الفطر لهذا العام بتحديد ثلاثة أيام؛ اعتبارًا من أول يوم في شهر شوال للعام 1441 هـ.

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – موجه للسادة نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووكيل عام وزارة الدفاع المكلف بتسيير أعمال الوزارة، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة جاء فيه :

“بعد التحية ،،،

استنادا ،،، على أحكام القانون رقم (5) لسنة 2012 ميلادي، بشأن تحديد العطلات الرسمية، يُسعدنا أن نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا الحبيب والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

عليه تقرر بأن تكون عطلة عيد الفطر لهذا العام ثلاثة أيام، اعتبارًا من أول يوم في شهر شوال للعام 1441 هـ، ويستثنى من ذلك المؤسسات والجهات التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يُراعى حفظ حقوقهم في ذلك”. (وال- بنغازي) ر ت

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