بسبب كورونا..أوقاف المؤقتة تمنع أداء صلاة العيد بالمساجد

أعلنت

الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة، اليوم الخميس، أن صلاة

العيد هذا العام لن تقام في المساجد ولا الساحات، وإنما تصلى في البيوت بسبب تفشى

فيروس كورونا

وأوضحت الهيئة، في منشور لها عبر

صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن المساجد ستبقى

مغلقة مع رفع تكبيرات العيد من داخلها عبر مكبرات الصوت الداخلية والخارجية، مبينة أن المؤذن سيبدأ في رفع التكبير بعد الانتهاء من

صلاة الفجر.

