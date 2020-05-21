داخلية الوفاق تبحث خارطة نظم المعلومات بالوزارة

ترأس وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن اليوم الخميس الاجتماع الدوري الثاني للجنة المركزية الفنية بالوزارة واللجنة الفرعية لوضع الخطة الاستراتيجية لتقنيات المعلومات بوزارة الداخلية بحضور أعضاء اللجنة المركزية الفنية وأعضاء اللجنة الفرعية من رؤساء ومندوبين عن مراكز وإدارات ومكاتب تقنيات المعلومات بالوزارة ومستشار تقنية المعلومات بالبرنامج الإنمائي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خارطة نظم المعلومات بالوزارة وتقييم الواقع المالي لها والتعرف على العوائق التي قد تحد من قدرة الوزارة على تحقيق قفزات في مجال توظيف تقنيات المعلومات لتطوير المنظومة الأمنية والإدارية بالوزارة.

ودعا معاون مدير الإدارة للشؤون الأمنية كافة مكونات الإدارة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تؤدي دورها بشكل تعاوني وبجهد جماعي منظم، مؤكدا أن المواطن يجب أن يحظى بالاحترام الكامل من منتسبي الادارة، وأن يتم التعامل مع أي مواطن مخالف أو متجاوز للقانون بموجب القوانين واللوائح والتعليمات المنصوص عليها.