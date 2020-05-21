“حقوق الإنسان” في ليبيا تطالب داخلية الوفاق بالعثور على الشابة المختطفة “وصال” وملاحقة الجناة

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، داخلية حكومة الوفاق، والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الشابة المختطفة وصال عبد الحفيظ، إلى أسرتها وملاحقة الجناة ومحاسبتهم وتعزيز الأمن في المناطق النائية عن وسط المدنية وحماية النساء والفتيات بشكل خاص.

وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ قلقها بشأن خطف المواطنة الشابة وصال عبدالحفيظ البالغة من العمر 27 عاما من منزل أسرتها في منطقة الكريمية وهي منطقة خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.

وأوضحت المنظمة أن التقارير أفادت بأن أربع رجال مسلحين هاجموا المنزل يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا، وقاموا بسرقة بعض الأموال واقتياد الشابة إلى مكان مجهول.