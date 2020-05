أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، تصدقها على النازحين والمهاجرين في بلدية سبها.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن الصدقات عبارة عن معدات وقاية شخصية لمكافحة عدوى فيروس كورونا.

