معيتيق يتفقد معهد الأورام مصراته

قام نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الخميس بجولة تفقدية للمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراته للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق عمله والخدمات التي يقدمها للمرضى.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن مدير المعهد محمد الفقيه، والمسؤولين فيه استعرضوا أمام النائب الخدمات التي يقدمها المعهد لمرضى الأورام في المدينة والمدن المجاورة وفق الإمكانيات المتاحة مشيرة إلى أن الإحصائيات أكدت أن “18% “، من المترددين على المعهد من المنطقة الوسطي فيما “15% من المنطقة الشرقية ، “27% “من المنطقة الجنوبية و”40% “من المنطقة الغربية .

وشدد الفقيه على ضرورة الاستمرار في دعم المعهد بكل الإمكانيات حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له كي يسهم في توطين العلاج بالداخل.