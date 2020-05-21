«خارجية الوفاق»: متمسكون برفض وقف إطلاق النار ولن نسمح بإنقاذ «حفتر»

قال محمد القبلاوي الناطق باسم خارجية الوفاق، إن حكومة الوفاق قد أعلنت مسبقا رفضها لدعوات وقف إطلاق النارلأنها تعتبرها محاولة لإنقاذ قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر من الهزائم المتلاحقة، على حد زعمه.

وادعى القبلاوي، في تصريحات صحفية لـ” وكالة سبوتنيك” الروسية، أمس الأربعاء، حول موقف الحكومة الروسية ودعوتها المستمرة لوقف الأعمال العدائية بجانب دعوة الهدنة التي سبق ووجها المشير خليفة حفتر، أن حكومة الوفاق قد أعلنت موقفها من الهدنة ورفضها التام لعلمها التام بأنها نحاولة لكسب الوقت وإنقاذ حفتر ومليشياته من الهزائم المتلاحقة” حسب تعبيره.

وزعم القبلاوي، أن الهدف حاليًا هو “تحرير” كامل المدن الليبية من الاستبداد وسيطرة ما وصفها بـ”ميلشيات حفتر”- القوات المسلحة الليبية- ومن ثم العودة للعملية السياسية مع النخب والمثقفين والسياسيين الذين سيرتضيهم الشارع البرقاوي لتقديم مشروع سياسي يرضى به الجميع لنذهب سوياً إلى انتخابات تنهي كافة الأجسام الانتقالية.