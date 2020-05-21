المكتب الصحي ليبيا في مصر: الاشتباه في إصابة طبيب ليبي بكورونا وجاري إجراء المسحة الخاصة به

كشف المستشار بالمكتب الصحي ليببا في مصر، إيهاب الخنجاري، اليوم الخميس، عن وجود حالة اشتباه لطبيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في القاهرة.

وقال الخنجاوي في تصريحات صحفية، إنه ورد له اتصال هاتفي يفيد بوجود حالة اشتباه لمواطن ليبي بكورونا، مضيفًا: “قمنا بالتواصل مع الحالة وتبين لنا أنه طبيب ليبي مرافق لحالة علاجية تتلقى العلاج في القاهرة”.

وأضاف الخنجاري، أنه تواصل مع الحالة المشتبه بها بكورونا وتم نقلها إلى طوارئ مستشفى السلام الدولي المعادي بالقاهرة، مؤكدًا على إجراء المسحة الخاصة للكشف عن الفيروس.

وأكد أن الحالة بصحة جيدة ويتلقى العلاج داخل المستشفى وتحت متابعة المكتب الصحي، وفي انتظار نتائج التحليل النهائية له.

ونوه الخنجاري إلى إلتزام المواطنين الليبين المتواجدين بجمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة، وأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصحية الوقائية المتبعة لتفادي الإصابة والحفاظ على سلامتهم.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 71 حتى الآن بينهم 4 في بنغازي، وشفاء 35 حالة، فيما توفي 3 أشخاص بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 696 حالة وفاة.