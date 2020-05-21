ليبيا تُسجّل 71 إصابة بفيروس كورونا

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 71 حالة بعد تسجيل إصابتين جديدتين، اليوم الخميس، لمواطنين عائدين من الخارج.

وأوضح المركز الوطني في بيان له أن أحد المواطنين قادم من تركيا والآخر قادم من تونس، وجرى الكشف عليهما من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز.

وأضاف المركز أن “فرق الرصد والاستجابة السريعة تقوم بتتبع الحالات المخالطة للمصابين وأخذ عيناتها لإخضاعها للكشف”.

وبذلك يصبح عدد حالات الإصابة النشطة داخل ليبيا 33 حالة، إضافة إلى تسجيل 35 حالة شفاء من كورونا، و3 حالات وفاة، من إجمالي 4092 عينة تم فحصها حتى الآن.

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