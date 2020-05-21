218 تتابع جريمة اختطاف وصال.. و5 أشخاص “تحت المجهر”

تابعت 218 قضية اختطاف المواطنة وصال اميينة في ضواحي طرابلس مع الجهات الأمنية وقد أكد مسؤول التحقيق بالقضية في الغرفة الأمنية المشتركة لمديرية أمن الجفارة أن الخاطفين يعرفون طبيعة وتفاصيل منزل الضحية الذي اختُطفت منه، والمنطقة من خلال تسجيلات الفيديو لكاميرات المراقبة.

مسؤول التحقيق قال إن الخاطفين قاموا بسرقة 43 ألف دينار من بيت المواطن عبد الحفيظ اميينة ثم اقتادوا ابنته وصال وإن التحقيقات ما تزال جارية، ذاكرا أن الخاطفين لم يتواصلوا مع ذوي المختطفة ولا تُعرف بعد دوافع العملية.

وأشار مسؤول التحقيق في القضية إلى أن فريق التحقيق استدعى 5 أشخاص للتحقيق حتى الآن، موضحاً أن العملية تمت باستخدام سيارتين مدنيتين نوع هيونداي ازيرا بيضاء اللون وهيونداي فرينا رمادية نزل منها 3 أشخاص وقاموا بإطلاق عيارين ناريين لم يُصيبا أحدا.

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