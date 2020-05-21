حالة وفاة في سبها لشاب يشتبه بإصابته بـ”كورونا”

قال مدير مركز العزل في مدينة سبها علي السعيدي إن الحالة التي توفيت في المركز اليوم هي لشخص مشتبه بإصابته بفيروس كورونا ولم يتم التأكد في انتظار نتائج التحاليل .

وأوضح السعيدي أنه تم التعامل مع الحالة فور وصولها للمركز فجر الخميس وهو شاب يبلغ من العمل 25 سنة كان له تاريخ سفر خارج البلاد .

وأكد السعيدي أن الحالة كانت في مرحلة غيبوبة وتعاني من صعوبة في التنفس وتم أخذ مسح من الحلق لتحويلها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض كي يتم فحصها بجهاز PCR

لكن عند الساعة 9:30 صباحاً أخذَت العلامات الحيوية للمريض في الاضطراب ليفارق على إثرها الحياة

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