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حالة وفاة في سبها لشاب يشتبه بإصابته بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير مركز العزل في مدينة سبها علي السعيدي إن الحالة التي توفيت في المركز اليوم هي لشخص مشتبه بإصابته بفيروس كورونا ولم يتم التأكد في انتظار نتائج التحاليل .

وأوضح السعيدي أنه تم التعامل مع الحالة فور وصولها للمركز فجر الخميس وهو شاب يبلغ من العمل 25 سنة كان له تاريخ سفر خارج البلاد .

وأكد السعيدي أن الحالة كانت في مرحلة غيبوبة وتعاني من صعوبة في التنفس وتم أخذ مسح من الحلق لتحويلها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض كي يتم فحصها بجهاز PCR

لكن عند الساعة 9:30 صباحاً أخذَت العلامات الحيوية للمريض في الاضطراب ليفارق على إثرها الحياة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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