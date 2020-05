أكد شهود عيان لليبيا 24، الخميس، أن الطيران التركي المسير استهدف سيارة لنقل المواد الغذائية قرب بلدة مزدة.

