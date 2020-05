المسماري: تركيا أفشلت كل محاولات التوصل إلى حل سلمى للأزمة الليبية

أكد

الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم الخميس، أن التدخل التركي السافر في الشؤون

الليبية ودعمها لقوات الوفاق منذ 2014 وحتى اليوم أفشل كل محاولات الوصول لحل سلمي

سياسي للأزمة الليبية .

وأوضح

المسماري، في مؤتمر صحفي، أن عدد العسكريين الأتراك في ليبيا يقدر بـ 1500 عنصراً،

فضلا عن المرتزقة السوريين الذين يتم إرسالهم، مشيرا إلى أن أردوغان يجهز 2500 مرتزقاً

آخرين لإرسالهم إلى البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما أعرب عن استغرابه من عدم إدانة

الأمم المتحدة للتدخلات التركية في ليبيا.

وأكد

المسماري أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة برئاسة فائز السراج لم يعد مجلسا رئاسيا، وكذلك الحال بالنسبة لحكومة

الوفاق التي لم تحصل على موافقة البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان هو الجهة الوحيدة

المسموح لها بالموافقة على أية اتفاقيات، وسبق أن رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

الموقعة مع تركيا .

ولفت المسماري إلى أن طرابلس

تشهد اختطاف للفتيات بشكل كبير جدا منذ جلب تركيا للمرتزقة السوريين، في إشارة إلى

اختطاف الفتاة وصال عبد الحفيظ ، الثلاثاء الماضي

