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المسماري: تركيا أفشلت كل محاولات التوصل إلى حل سلمى للأزمة الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد
الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم الخميس، أن التدخل التركي السافر في الشؤون
الليبية ودعمها لقوات الوفاق منذ 2014 وحتى اليوم أفشل كل محاولات الوصول لحل سلمي
سياسي للأزمة الليبية .

وأوضح
المسماري، في مؤتمر صحفي، أن عدد العسكريين الأتراك في ليبيا يقدر بـ 1500 عنصراً،
فضلا عن المرتزقة السوريين الذين يتم إرسالهم، مشيرا إلى أن أردوغان يجهز 2500 مرتزقاً
آخرين لإرسالهم إلى البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما أعرب عن استغرابه من عدم إدانة
الأمم المتحدة للتدخلات التركية في ليبيا.

وأكد
المسماري  أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
غير المعتمدة برئاسة فائز السراج لم يعد مجلسا رئاسيا، وكذلك الحال بالنسبة لحكومة
الوفاق التي لم تحصل على موافقة البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان هو الجهة الوحيدة
المسموح لها بالموافقة على أية اتفاقيات، وسبق أن رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
الموقعة مع تركيا .

ولفت المسماري إلى أن طرابلس
تشهد اختطاف للفتيات بشكل كبير جدا منذ جلب تركيا للمرتزقة السوريين، في إشارة إلى
اختطاف الفتاة وصال عبد الحفيظ ، الثلاثاء الماضي 

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تعليقات

  • ارجوك ارحمنا وكفايه تحليلات سياسيه انت فى وسط حرب الان . التحليلات دى لما تخمد نيران المعركه اما الان . انت فى حرب . حرب

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  • لو كان المجتمع الدولي يحترم الليبيين ما كان قصف البلاد في 2011 وبكل وقاحة.. انتم احفاد المختار مستهدفين مثل ما كان جدكم عمر المختار مستهدف وعن طريق الخونة اللقطاء كما يحدث الان.

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  • لا تستغرب يا سيادة اللواء احمد عدم إدانة الأمم المتحده لعدوان تركيا علي ليبيا لأن بعض الدول المهيمنه علي قرار الامم المتحده هي التي طلبت من رجب طيب قردوخان أن يرجح كفة عملاءهم في طرابلس ومن لؤم قردوخان انه يلوح للغرب بخطورة تواجد روسيا في ليبيا اذاما انتصر جيش الكرامه فلابد ان يحكم ليببا الأخوان حسب وجهة نظر بريطانيا وتركيا فقردوخان ليس بمحض ارادته يتصرف بل بأمر من بريطانيا رعايه الأرهاب الأخواني في الوطن العربي وعندما تلقي الآوامر من بريطانيا بالتدخل في ليبيا قام وهاتف ترامب لأخذ الأذن منه بذلك فأذن له ترامب فلذلك صار قردوخان لا يخفي تدخله في ليبيا بل يفاخر به لأنه أمن العقاب من الدول الكبري التي تميل الي تمكين الأخوان من حكم ليبيا طالما ذلك سيبعد الروس عن الاستفاده من خيرات ليبيا ولكي تظل الخيرات الليبيه حكر علي امريكا وبريطانيا

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