مفوضية اللاجئين تتصدق على 140 أسرة فقيرة في طرابلس ببطاقات مدفوعة مسبقاً

أعلنت

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، عن تسليم صدقات عبارة عن بطاقات مدفوعة

مسبقا لـ 140 أسرة ليبية في طرابلس .

وأوضحت المفوضية، في

منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن هذه

الصدقات تمكن حاملها الدفع مباشرة في أكثر من 2,000 نقطة بيع في طرابلس، وذلك للتحايل

على أزمة السيولة الحادة التي تمر بها البلاد، مبينة أن التوزيع استمر لمدة يومين

على الأسرة الفقيرة فى طرابلس .

