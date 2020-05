العليا لمكافحة كورونا تقرر رفع الحظر عن المساجد أثناء إقامة الصلوات الخمس

قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا بالحكومة المؤقتة، الخميس، رفع الحظر عن المساجد أثناء إقامة الصلوات الخمس، وذلك بعد أخذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية.

وأوضحت اللجنة في خطابها إلى رؤساء الغرف الأمنية المشتركة، أن رفع الحظر عن المساجد، سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والتقيد بتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية.

