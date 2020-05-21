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اتفاق «أمريكي – إيطالي» لوقف إطلاق النار فوراً في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استعرض وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، في محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، الأوضاع في ليبيا وحالة طوارئ «كوفيد 19».

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الوزيرين جددا الإعراب عن «قلقهما حيال تكثيف الأعمال العدائية في ليبيا»، مؤكدين «الحاجة إلى هدنة إنسانية فورية ووقف التدخلات الأجنبية في البلاد».

كما ناقش رئيسا الدبلوماسية الإيطالية والأميركية تداعيات حالة الطوارئ الصحية الحالية والحاجة إلى تسريع الانتعاش الاقتصادي.

وأمس الأربعاء، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ناقشا بواعث القلق حول «التدخل الأجنبي المتزايد» في ليبيا، و«اتفقا على الحاجة الماسة إلى وقف التصعيد».

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • تصريحات لا تقدم ولا تؤخر للاستهلاك الاعلامي فلم تصدر أي إدانة واضحه عن الأمم المتحده تجاه العدوان التركي علي ليبيا لأن بريطانيا مهيمنه علي قرارات الامم المتحده وهي التي طلبت من رجب طيب قردوخان أن يتدخل بدعم العصابات الارهابيه في طرابلس كونهم عملاء لها ومن لؤم قردوخان انه يلوح للغرب بخطورة تواجد روسيا في ليبيا اذاما انتصر جيش الكرامه فحسب وجهة نظر قردوخان لابد ان يحكم ليببا الأخوان وتشاطره بريطانيا في وجهة النظر هذه فالمدعو قردوخان ليس بمحض ارادته يتصرف بل بأمر من بريطانيا رعايه الأرهاب الأخواني في الوطن العربي وعندما تلقي الآوامر من بريطانيا بالتدخل في ليبيا قام من فوره وهاتف ترامب لأخذ الأذن منه بذلك فأذن له ترامب فلذلك صار قردوخان لا يخفي تدخله في ليبيا بل يفاخر به في الأعلام لأنه أمن العقاب من الدول الكبري التي تشاطره الرأي في تمكين الأخوان من حكم ليبيا طالما ذلك سيبعد الروس عن الاستفاده من خيرات ليبيا ولكي تظل الخيرات الليبيه حكر علي امريكا وبريطانيا فلابد من أبعاد الروس ولا وسيله لابعاد الروس الا بأفشال عملية الكرامه التي يقوم بها الجيش الوطني

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