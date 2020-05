بحث

وزير الخارجية، الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، في محادثات هاتفية مع نظيره

الأميركي مايك بومبيو، تطورات الأوضاع في ليبيا .

وأوضحت

الخارجية الإيطالية، في بيان لها، أن الوزيرين أعربا عن قلقهما حيال تكثيف الأعمال

العدائية في ليبيا، مؤكدين أن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية فورية ووقف التدخلات الأجنبية

في البلاد .

