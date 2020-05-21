«خبير مصري»: تركيا في ليبيا لنهبها وليس لإنقاذ «السراج»

قال الكاتب الصحفى المصري السيد هانى المتخصص فى الشؤن الخارجية إن تركيا ذهبت إلى ليبيا لإقامة قاعدة عسكرية فى ليبيبا وعمليات التنقيب عن النفط والغاز وليس لإنقاذ حكومة السراج، وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز: تركيا لا تريد أن تخسر المعركة فى ليبيا لأنها تمتلك ثروات كبيرة تطمع بها تركيا، بالإضافة إلى موقعها المتميز وتحاول الحفاظ على وجودها فى المنطقة وإقامة قاعدة عسكرية كبيرة على الأراضى الليبية.

وأضاف: تركيا ليس لها مصادر طاقة وتستورد المليارات وليبيا تمثل غنيمة لتركيا لا تريد التفريط فيها، والمرتزقة أصبحوا سمة فى كل الحروب فى المنطقة مرتزقة من سوريا والنيجر والشاد وهناك صراع خفى بين أمريكا وروسيا على الأراضى الليبية .

وأكمل: كل أعمال المرتزقة هى أعمال قذرة والشركات تشترى الشباب ولا تسدد لهم الأموال ويجب أن نلقى اللوم على الشعب الليبى نفسه.