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«خبير مصري»: تركيا في ليبيا لنهبها وليس لإنقاذ «السراج»

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الكاتب الصحفى المصري السيد هانى المتخصص فى الشؤن الخارجية إن تركيا ذهبت إلى ليبيا لإقامة قاعدة عسكرية فى ليبيبا وعمليات التنقيب عن النفط والغاز وليس لإنقاذ حكومة السراج، وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز: تركيا لا تريد أن تخسر المعركة فى ليبيا لأنها تمتلك ثروات كبيرة تطمع بها تركيا، بالإضافة إلى موقعها المتميز وتحاول الحفاظ على وجودها فى المنطقة وإقامة قاعدة عسكرية كبيرة على الأراضى الليبية.

وأضاف: تركيا ليس لها مصادر طاقة وتستورد المليارات وليبيا تمثل غنيمة لتركيا لا تريد التفريط فيها، والمرتزقة أصبحوا سمة فى كل الحروب فى المنطقة مرتزقة من سوريا والنيجر والشاد وهناك صراع خفى بين أمريكا وروسيا على الأراضى الليبية .

وأكمل: كل أعمال المرتزقة هى أعمال قذرة والشركات تشترى الشباب ولا تسدد لهم الأموال ويجب أن نلقى اللوم على الشعب الليبى نفسه.

الوسوم

طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • العتب مش عليكم العتب علي من راهن علي مصر الجيش الوطني وقع في مازق حقيقي يستر الله من اقتحام مليشيات الوفاق الشرق وهذا ما سيحدث الجيش لن يصمد امام ضربات تركيا ومليشيات طرابلس لم تدار المعركة بحنكه و تكتيك يليق بجيش منظم التكتيك الوحيد هو ترك المحاور وتسليم القواعد والمدن الموضوع واضح شمرو الي سواعدكم ودكو طرابلس . طرابلس ما هي اعز من الصابري وسوق الحوت ووسط بنغازي او درنه هذا هو الحل او فكونا من لعب السذج و الحمقى ضاعت امال الشرفاء وكسب الانذال من الاخوان الانذال والمليشيات الارهابيه والسراج الحقير بس يستاهلو لانهم ناس تفكر وتعرف كيف تشتغل بعكس الجيش المنظم

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