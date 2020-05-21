مقابل تقديم المرتزقة والسلاح.. «السراج» ينقل ملايين الدولارات إلى أنقرة عبر طائرات الشحن

سلطت صحيفة «عربي اليوم»، الضوء على التجاوزات التركية في ليبيا والدعم غير المشروع الذي تقدمه لحكومة الوفاق من أجل دعم المليشيات الإرهابية والمقاتلين، فضلا عن نقل الأموال الليبية إلى أنقرة.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها بعنوان “نقل النقود من ليبيا بالطائرات”، إن تركيا تقوم بنقل الأموال التي تتلقاها من حكومة الوفاق مقابل خدماتها العسكرية والأمنية بطائرات الشحن.

وأوضحت الصحيفة، أن تركيا وحكومة الوفاق قامتا بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك في نهاية عام 2019م، لافتة إلى أن الاتفاقية أثارت اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي العربي والأوروبي، إذ يخرق كلا الجانبين في الاتفاق قرارات مجلس الأمن بفرض حظر توريد السلاح على ليبيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الاتفاقية أدت إلى نقص حاد في السيولة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، مما أدى إلى تأخر وخصم الرواتب للعاملين في القطاع العام.

وأشارت الصحيفة إلى صفحات التواصل الاجتماعي انتشر عليها لقطة شاشة مصحوبة بتعليقات غاضبة من المدونين لمحادثة بين مدرسين يعملان في إحدى مدارس العاصمة الليبية، مؤكدة أنه من خلال هذه الصورة يمكن الوصول إلى حقيقة أن حكومة الوفاق لم تقم بتسليم الرواتب لعدة شهور بسبب دفع مبالغ كبيرة لتركيا.

التقرير الذي نشرته الصحيفه كشف عن أن نشطاء ليبيين نشروا لقطات شاشة من موقع Flight Radar لطائرات تنقل ملايين الدولارات من مطاري مصراتة وطرابلس إلى تركيا مقابل إرسالها المرتزقة السوريين والمستشارين العسكريين إلى ليبيا.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعي، وفقا للصحيفة.