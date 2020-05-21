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«زياد دغيم»: لابد من لقاء المستشار عقيلة صالح و«المشير حفتر» في أسرع وقت ممكن

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم، بقرار الجيش إعادة التمركزات والتموضع للقوات المسلحة وذلك لحماية ابناؤنا من القصف الاجنبي المتطور.

وأضاف “دغيم” في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″: “عتقد أن الحرب مستمرة و ستشتد الايام القادمة بسب رفض الرئاسي للهدنة الإنسانية واستغلالها بشكل سلبي وايضا بسب التعنت ورفض تفاصيل مبادرة المستشار عقيلة صالح وتفريغها من مضمونها وفلسفتها”.

وختم “دغيم” قائلاً: “أدعوا المشير حفتر والمستشار عقيلة صالح الي سرعة اللقاء والاتفاق علي خارطة طريق ملزمة لمجلس النواب والشرفاء من المستقلين بالمسار السياسي القادم”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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