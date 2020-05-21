«زياد دغيم»: لابد من لقاء المستشار عقيلة صالح و«المشير حفتر» في أسرع وقت ممكن

رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم، بقرار الجيش إعادة التمركزات والتموضع للقوات المسلحة وذلك لحماية ابناؤنا من القصف الاجنبي المتطور.

وأضاف “دغيم” في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″: “عتقد أن الحرب مستمرة و ستشتد الايام القادمة بسب رفض الرئاسي للهدنة الإنسانية واستغلالها بشكل سلبي وايضا بسب التعنت ورفض تفاصيل مبادرة المستشار عقيلة صالح وتفريغها من مضمونها وفلسفتها”.

وختم “دغيم” قائلاً: “أدعوا المشير حفتر والمستشار عقيلة صالح الي سرعة اللقاء والاتفاق علي خارطة طريق ملزمة لمجلس النواب والشرفاء من المستقلين بالمسار السياسي القادم”.