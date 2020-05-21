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مصراتة.. أجواء العيد تُنسي المواطنين أزمة كورونا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

على الرغم من انتشار فيروس كورونا وإقرار الحظر في مختلف المناطق الليبية، إلا أن أجواء العيد لم تتغير في مدينة مصراتة التي فتحت الأسواق فيها الأبواب للزبائن دون التفات إلى المخاوف من الوباء، ويرجع سبب ذلك إلى اطمئنان المواطنين من الحالات المحدودة التي تم تسجيلها إضافة إلى الملل من البقاء في البيوت.

ومنذ دخول العشر الأواخر من شهر رمضان وشوارع المدينة باتت تزداد ازدحاما يوما بعد يوم وبدأت الأسواق بعد إغلاقها الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا في عرض كل ما يحتاجه المواطن من لوازم العيد فاتحة أبوابها حتى ساعات متأخرة من الليل وهو ما شجع المواطنين على الخروج.

وتزينت شوارع المدينة بألعاب الأطفال والملابس والأحذية وغيرها من المعروضات واكتست المدينة حلة العيد الذي غابت أجواؤه في كثير من المدن والبلدان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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