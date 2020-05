بعد خطف فتاة من الكريمية.. منظمة حقوقية تطالب داخلية الوفاق بإرجاعها وتعزيز الأمن

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،الخميس، خطف المواطنة وصال عبدالحفيظ البالغة من العمر 27 عاما من منزل أسرتها في منطقة الكريمية الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وطالبت اللجنة في بيان لها، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، و الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإرجاع الشابة المختطفة إلى أسرتها و ملاحقة الجناة ومحاسبتهم وتعزيز الأمن في المناطق النائية عن وسط المدنية وحماية النساء والفتيات بشكل خاص.

وكانت مصادر صحفية قد أكدت أمس،أنه في ظل حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها البلاد، قام 4 رجال مسلحين بمهاجمة منزل الفتاة مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا، وقاموا بسرقة بعض الأموال واقتياد الشابة إلى مكان مجهول.

