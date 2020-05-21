«صحة الحكومة الليبية»: تطبيق إجراءات الحجر على عالقين قادمين من مصر وتونس

قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، إن رحلتين وصلت من مصر وتونس لمواطنين عالقين بالخارج عبر منفذ مطار بنينا الدولي .

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الليبية، اليوم الخميس، فإن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية – بنغازي نفذت الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وكذلك إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالمواطنين وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار.

وأشارت إلى أنه تم تسكينهم بالمواقع المخصصة للحجر وقام الأطباء التابعين للغرفة بإحالة الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية متقدمة لمركز بنغازي الطبي.

وأكدت أن فرق الرصد والتقصي تتابع باقي الحالات المرضية والجرحى عن طريق نقاط المراقبة الصحية التي تشرف عليها الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي.