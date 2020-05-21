عقب اختطاف وصال.. امغيب: إلى متى يصمت أهالي طرابلس على انتهاكات المليشيات والمرتزقة

ليبيا – أبدى سعيد امغيب عضو مجلس النواب تعجبه من صمت أهالي طرابلس على الانتهاكات المتكررة للمليشيات والمرتزقة السوريين في العاصمة وخاصة بعد اختطاف فتاة من داخل بيتها.

امغيب قال في تدوينه له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بعد أن وصل الأمر إلى خطف النساء من البيوت لا أدري ماذا ينتظر أكثر من ذلك أهل وشباب طرابلس لكي يخرجوا على المليشيات والمرتزقة السوريين”.

وتساءل عضو مجلس النواب “أين غيرة الرجال يا اهل طرابلس؟”.

يشار إلى أن عائلة عبدالحفيظ ميينة قد تعرضت لهجوم استهدف منزلهم الواقع بمنطقة الكريمية تحديداً بشارع “السامبا” من قبل أربعة أشخاص يوم الثلاثاء الماضي عند الساعة الـ 9:45 دقيقة ليلاً وكان من بينهم عناصر من المليشيات السورية الموالية لتركيا وفقاً لتقارير .

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